AGES entwickelt und testet mobiles Hochsicherheitslabor für Afrika

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) entwickelt im Rahmen des EU-weiten Projekts "Mobilise" ein hochsicheres, mobiles Labor, in dem Proben von Menschen, Tieren und der Umwelt analysiert werden sollen. Dabei handle es sich um einen zehn Tonnen schweren und neun Meter langen Lkw, der mit den Kapazitäten eines Labors der biologischen Sicherheitsstufe 3 ausgestattet ist. Geplant sei der Einsatz in Ostafrika, so die AGES am Mittwoch in einer Aussendung.

von APA