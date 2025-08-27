3sat-Rentner Scobel bleibt der Youtube-Welt erhalten

Scobel sagt über seinen neuen Kanal: "Das Verrückteste ist vielleicht, dass im jüngsten Massenmedium nicht zwingend das zählt, was in den Fernsehsendern inzwischen für unausweichlich gehalten wird: dass man jung, hip und mindestens mit einer Eigenschaft divers sein muss." Im Grunde mache er das, was der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen sei (Bildung, Aufklärung, Hintergrundinformation, Wissenschaft), sagt Scobel. Er mache das nun weiter "in einem harten Nicht-Öffi-Umfeld": "Mal sehen, was daraus wird."

Scobel gehörte jahrzehntelang zu den bekannten Gesichtern des deutsch-österreichisch-schweizerischen Kultursenders 3sat. Der studierte Theologe volontierte beim Hessischen Rundfunk. Der Journalist ist bekannt dafür, sich gekonnt mit Fragen der Geschichte, Wissenschaftstheorie und Ethik auseinandersetzen zu können.