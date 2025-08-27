News Logo
3sat-Rentner Scobel bleibt der Youtube-Welt erhalten

Technik
++ ARCHIVBILD ++ Moderator macht frischpensioniert weiter
©APA, dpa, Christoph Soeder
Der einstige deutsche 3sat-Moderator Gert Scobel bleibt auch in der Pension der Wissenschafts- und Kulturwelt erhalten. So führt der 66-Jährige seinen von 3sat eigentlich eingestellten Youtube-Kanal fort - mit dem alten Namen. Wiederbelebt wird er an neuer Stelle. Losgehen soll es am 4. September unter {{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vQGdlcnRzY29iZWx5b3V0dWJlIj4=}}www.youtube.com/@gertscobelyoutube{{/a}}.

Scobel sagt über seinen neuen Kanal: "Das Verrückteste ist vielleicht, dass im jüngsten Massenmedium nicht zwingend das zählt, was in den Fernsehsendern inzwischen für unausweichlich gehalten wird: dass man jung, hip und mindestens mit einer Eigenschaft divers sein muss." Im Grunde mache er das, was der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen sei (Bildung, Aufklärung, Hintergrundinformation, Wissenschaft), sagt Scobel. Er mache das nun weiter "in einem harten Nicht-Öffi-Umfeld": "Mal sehen, was daraus wird."

Scobel gehörte jahrzehntelang zu den bekannten Gesichtern des deutsch-österreichisch-schweizerischen Kultursenders 3sat. Der studierte Theologe volontierte beim Hessischen Rundfunk. Der Journalist ist bekannt dafür, sich gekonnt mit Fragen der Geschichte, Wissenschaftstheorie und Ethik auseinandersetzen zu können.

ARCHIV - 07.11.2024, Berlin: Gert Scobel, Moderator, beim Empfang zu 40 Jahre 3sat in der Botschaft Österreichs. (zu dpa: «3sat-Rentner Scobel macht bei Youtube weiter») Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

