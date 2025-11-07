News Logo
ABO

2025 wohl unter den drei heißesten Jahren

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
EU-Klimawandeldienst Copernicus präsentierte gestiegene Werte
©APA, GEORG HOCHMUTH, THEMENBILD
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
2025 könnte eines der drei heißesten bisher registrierten Jahre werden. Das teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus in Bonn mit. Der vergangene Monat war demnach weltweit der drittwärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen, mit einer Durchschnittstemperatur von 15,14 Grad. Das sind 0,7 Grad über dem Durchschnittswert der Jahre 1991 bis 2020 und 1,55 Grad über dem geschätzten vorindustriellen Niveau von 1850 bis 1900.

von

Der wärmste Oktober überhaupt war demnach vor zwei Jahren, 2023. Damals war es 0,16 Grad wärmer.

Samantha Burgess, Strategische Leiterin für Klima, sagte dazu: "Wir befinden uns nun in einem Jahrzehnt, in dem die 1,5-Grad-Grenze wahrscheinlich überschritten wird, was das beschleunigte Tempo des Klimawandels und die dringende Notwendigkeit zum Handeln unterstreicht." Die vergangenen drei Jahre seien von außergewöhnlichen Temperaturen geprägt gewesen, der Durchschnitt für 2023 bis 2025 werde wahrscheinlich 1,5 Grad überschreiten. Das wäre für einen Dreijahreszeitraum das erste Mal.

In Europa war der Oktober allerdings nicht außergewöhnlich warm. Die Durchschnittstemperatur lag demnach bei 10,19 Grad und damit 0,60 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 für Oktober. Damit zählt der Monat nicht zu den zehn wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen.

Außerhalb Europas lagen die Temperaturen über den Polarregionen am stärksten über dem Durchschnitt, insbesondere über Nordostkanada, dem zentralen Arktischen Ozean und der Ostantarktis. In der Arktis lag die durchschnittliche Meereisausdehnung im Oktober um zwölf Prozent unter dem Durchschnitt und war damit die achtniedrigste für diesen Monat.

In Belém in Brasilien beginnt am kommenden Montag die nächste Weltklimakonferenz (COP30) mit Zehntausenden Teilnehmern aus rund 200 Staaten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Lieber einmal zu oft die Rettung unter 144 wählen als einmal zu wenig
Gesundheit
Alkoholvergiftung: So handelt man richtig
Muskeln verspannen sich bei Fehlbelastung
Gesundheit
Verspannung im Rücken? Diese 4 Dinge können Ihnen nun helfen
Riesennetz entdeckt: 111.000 Spinnen in einer Höhle
Technik
Gewaltiges Spinnennetz in Höhle in Griechenland entdeckt
Bei der Vorsorgeuntersuchung wird der Nüchternblutzucker bestimmt
Gesundheit
Habe ich Diabetes? Wie man der Erkrankung auf die Spur kommt
Im Wochenplan sollte genügend freie Zeit eingeplant sein
Gesundheit
Stress im Schulalltag: Wie kann ich meinem Kind helfen?
Vorstellung der Daten im Vorfeld der Weltklimakonferenz COP30
Technik
2025 zweit- oder drittheißestes Jahr seit Aufzeichnungsstart
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER