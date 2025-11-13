PENGUIN VERLAG

Das noch immer Unfassbare geschah tatsächlich am 22. August 2022 um 10.45 Uhr, auf offener Bühne während einer Literaturveranstaltung in der Nähe von New York. Salman Rushdie wurde von einem Islamisten angegriffen. Die Tat und sein Ringen ums Überleben schilderte er sachlich im Band „Knife“. Jetzt kehrt er mit fünf furiosen Erzählungen in die Welt der Literatur zurück. Sie alle führt an die der Orte seines Lebens. In allen erzählt er vom Tod. Doch Rushdie legt keine düstere Abrechnung vor. Pointiert leuchtet die Agründe menschlicher Seelen aus und spielt mit surrealen Elementen. In Interviews betont er immer wieder, dass man sich einmal an seine Bücher erinnern solle und nicht daran, was ihm Leben widerfahren ist. Die besten Voraussetzungen schuf er sich mit der Erzählung „Der Mann auf der Piazza“ selbst. Die Sprache, eine elegante Dame, hat Angst zu verkommen. Sie schreit um Hilfe, doch niemand hört sie. Dann ist sie plötzlich weg und die Menschen verstummt.