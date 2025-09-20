News Logo
ABO

Taylor Swift bringt Release-Party ins Kino

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Taylor Swift lädt zu exklusiven Kino-Partys ein
©ANDRE DIAS NOBRE, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Superstar Taylor Swift bringt eine Release-Party für ihr neues Album in die Kinos. Wie die Sängerin bei Instagram mitteilte, werde es nur dort und nur vom 3. bis 5. Oktober unter anderem die "exklusive Weltpremiere des Musikvideos" zur neuen Single "The Fate of Ophelia" zu sehen geben. Außerdem werde bisher unveröffentlichtes Backstage-Videomaterial, Erklärungen zur Inspiration für das Album und Lyric-Videos zu den weiteren Songs auf "The Life of a Showgirl" gezeigt.

von

"Sieht so aus, als wäre es Zeit, das Eras-Tour-Outfit oder den orangefarbenen Cardigan abzustauben", schreibt Taylor weiter auf Instagram. "Tanzen ist optional, aber ausdrücklich erwünscht." Orange ist die Themenfarbe des Albums. Ob die Release-Partys auch in europäischen Kinos veranstaltet werden, war vorerst nicht bekannt.

Das zwölfte Studioalbum Swifts mit dem Titel "The Life of a Showgirl" soll am 3. Oktober erscheinen. Während sie in Europa mit ihrer "Eras Tour" unterwegs war, habe sie an dem Album gearbeitet, teilte Swift Mitte August zur Ankündigung mit. Das sei körperlich sehr anstrengend gewesen, aber sie sei "geistig angeregt" und voll mit kreativer Energie gewesen. Sie habe "buchstäblich das Leben eines Showgirls gelebt", führte der Megastar aus.

Bekannt ist außerdem, dass das Album zwölf Songs umfasst – darunter Titel wie "Elizabeth Taylor", "Eldest Daughter" und "Honey". Bei dem Song "The Life of a Showgirl" wirkt zudem Sabrina Carpenter mit. Für die Aufnahmen tat sich Swift mit den schwedischen Produzenten-Legenden Max Martin und Shellback zusammen, mit denen sie zuvor schon an Erfolgsalben wie "Red" oder "Reputation" arbeitete.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
"Ich habe es nicht geschafft, mich verständlich auszudrücken"
News
Rapper Fedez entschuldigt für Sinner-Verhöhnung
Sarah Engels spielt in Köln eine Hauptrolle im Musical "Moulin Rouge!"
News
Sarah Engels übernimmt Hauptrolle in "Moulin Rouge!"
Jugendstilikone Gaudí arbeitete von 1883 bis 1926 an der Kirche
Reisen & Freizeit
Die Sagrada Familia könnte in zehn Jahren fertig sein
++ ARCHIVBILD ++ Dieter Bohlen vergisst manchmal seine Texte
News
Dieter Bohlen vergisst manchmal Textpassagen
Minister sieht Film als Angriff auf das israelische Militär
Politik
Israel streicht Geld nach Preis für nicht genehmen Film
Sandra Oh gibt ihr Operndebüt
News
"Grey's Anatomy"-Star Sandra Oh wechselt vom Spital zur Oper
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER