Taylor Swift bringt Release-Party ins Kino

"Sieht so aus, als wäre es Zeit, das Eras-Tour-Outfit oder den orangefarbenen Cardigan abzustauben", schreibt Taylor weiter auf Instagram. "Tanzen ist optional, aber ausdrücklich erwünscht." Orange ist die Themenfarbe des Albums. Ob die Release-Partys auch in europäischen Kinos veranstaltet werden, war vorerst nicht bekannt.

Das zwölfte Studioalbum Swifts mit dem Titel "The Life of a Showgirl" soll am 3. Oktober erscheinen. Während sie in Europa mit ihrer "Eras Tour" unterwegs war, habe sie an dem Album gearbeitet, teilte Swift Mitte August zur Ankündigung mit. Das sei körperlich sehr anstrengend gewesen, aber sie sei "geistig angeregt" und voll mit kreativer Energie gewesen. Sie habe "buchstäblich das Leben eines Showgirls gelebt", führte der Megastar aus.

Bekannt ist außerdem, dass das Album zwölf Songs umfasst – darunter Titel wie "Elizabeth Taylor", "Eldest Daughter" und "Honey". Bei dem Song "The Life of a Showgirl" wirkt zudem Sabrina Carpenter mit. Für die Aufnahmen tat sich Swift mit den schwedischen Produzenten-Legenden Max Martin und Shellback zusammen, mit denen sie zuvor schon an Erfolgsalben wie "Red" oder "Reputation" arbeitete.