Superman-Comic macht Familie zu Millionären

1 min
++ ARCHIVBILD ++ Ein teurer Superheld
©APA, dpa, Daniel Karmann
Der Mann aus Stahl fliegt hoch hinaus. Ein Exemplar in sehr gutem Zustand von Superman Nr. 1 aus dem Jahr 1939 wurde am Donnerstag bei Heritage Auctions für 9,12 Millionen Dollar (umgerechnet fast 7,9 Millionen Euro) versteigert. Das macht die Ausgabe zum teuersten Comic, der jemals auf einer Auktion verkauft wurde, berichten US-Medien.

Die Entdeckung der Ausgabe ist selbst eine Comic-Geschichte wert: Dieses Exemplar von Superman Nr. 1 wurde vergangenes Jahr von drei Brüdern in Kalifornien gefunden, als sie die Habseligkeiten ihrer verstorbenen Mutter aufräumten. Die Brüder wussten, dass ihre Mutter und ihr Onkel eine Comicsammlung hatten, hatten die Bände jedoch nie gesehen. Die Ausgabe von Superman soll zusammen mit einer Handvoll anderer Comics in einer Kiste auf dem Dachboden gelegen haben und war jahrzehntelang in Vergessenheit geraten.

Superman debütierte 1938 in Ausgabe Nr. 1 von Action Comics, einer Anthologie-Reihe. Als sich der Mann aus Stahl als großer Erfolg erwies, erhielt er 1939 seine eigene Serie, die mit Superman Nr. 1 begann.

ARCHIV - 29.01.2019, Bayern, Nürnberg: Einen Statue von Superman im Maßstab 1:6 aus Kunstharz mit Porzellanglasur ist während der Neuheitenschau der Spielwarenmesse ausgestellt. (zu dpa: «Von Herakles zu Superman: Ausstellung zum Mythos Superhelden») Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

