Schweighöfer braucht mit Mitte 40 nicht immer Tempo 250

In seinem neuen Film "Das Leben der Wünsche" spielt Schweighöfer den unscheinbaren Familienvater Felix Niemann, dem es an Leidenschaft fehlt. Die Falten werden tiefer, das Haar noch lichter, die Frustration größer. Ein mysteriöser Ladenbesitzer verspricht ihm die Erfüllung dreier Wünsche. Niemann wünscht sich nur eines – die Erfüllung aller seiner Wünsche – und muss mit den Konsequenzen zurechtkommen.

Auf die Frage, was privates Glück für ihn bedeute, antwortete Schweighöfer der "Bild": "Morgens aufwachen und dankbar sein, dass man aufwacht. Warmes Wasser. Der Hund, der mich rausbringt – fünf Minuten frische Luft. Wie gut ist das?"