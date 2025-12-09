Rebel Wilson freut sich auf zweites Kind

© AFP, APA, LISA O'CONNOR home Aktuell Schlagzeilen

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (45) und ihre Frau Ramona erwarten Nachwuchs. Auf Instagram teilte das Paar am Montag ein Video, in dem Agruma stolz ihren Babybauch in die Kamera zeigt. "Bald sind wir zu viert! Baby Nummer zwei ist auf seinem Weg", hieß es zu dem kurzen Clip. In der englischen Formulierung heißt es: Das Baby sei auf "ihrem Weg". Ein Hinweis, dass sich Wilsons dreijährige Tochter auf ein Schwesterchen freuen darf?

von APA