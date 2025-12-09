News Logo
ABO

Rebel Wilson freut sich auf zweites Kind

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
©AFP, APA, LISA O'CONNOR
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (45) und ihre Frau Ramona erwarten Nachwuchs. Auf Instagram teilte das Paar am Montag ein Video, in dem Agruma stolz ihren Babybauch in die Kamera zeigt. "Bald sind wir zu viert! Baby Nummer zwei ist auf seinem Weg", hieß es zu dem kurzen Clip. In der englischen Formulierung heißt es: Das Baby sei auf "ihrem Weg". Ein Hinweis, dass sich Wilsons dreijährige Tochter auf ein Schwesterchen freuen darf?

von

Wilson, die mit Komödien wie "Pitch Perfect" bekannt wurde, hatte vor drei Jahren ihre Beziehung zu der in Lettland geborenen Modedesignerin Ramona Agruma öffentlich gemacht. Seit 2024 ist das Paar verheiratet. Im November 2022 hatte Wilson bekanntgegeben, dass ihre Tochter mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen sei: "Mehr als stolz, die Geburt meines ersten Kindes, Royce Lillian, bekanntzugeben", schrieb der Hollywood-Star damals.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Schlagzeilen
ALS-kranker Schauspieler Eric Dane schreibt Memoiren
Schlagzeilen
Kristen Stewart will nächsten Film ohne Gage drehen
News
Miley Cyrus über Ekel vor Papier: "Es ist eine Phobie"
Statuetten-Funde in königlichen Nekropole von Tanis
Technik
Französische Forscher stellen Fund von 225 ägyptischen Statuetten vor
News
Katy Perry postete Fotos und Videos mit Justin Trudeau
Wort des Jahres in Deutschland: KI-Ära
Technik
Das deutsche Wort des Jahres 2025 ist "KI-Ära"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER