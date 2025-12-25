Prinzessin Kate am Klavier im Duett mit Tochter Charlotte

Dabei spielte Catherine mit ihrer linken Hand, Charlotte rechtshändig. Der Auftritt von Mutter und Tochter ist Teil einer Wiederholung des traditionellen Weihnachtskonzerts "Together at Christmas" in der Westminster Abbey, zu dem Catherine Anfang Dezember eingeladen hatte. Das Duett von Mutter und Tochter am Klavier wurde im Schloss Windsor Castle aufgezeichnet und der TV-Wiederholung am 24. Dezember vorangestellt. Bei der Erstausstrahlung war die Aufnahme nicht zu sehen gewesen.

Catherine - meist nur Kate genannt - ist eines der beliebtesten Mitglieder der britischen Königsfamilie. Mit Prinz William, dem älteren Sohn von König Charles III., hat sie drei Kinder: den zwölfjährigen George, die zehnjährige Charlotte und den siebenjährigen Louis. Im September hatte sie den Abschluss ihrer Chemotherapie nach einer Krebserkrankung bekanntgegeben.