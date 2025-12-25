News Logo
ABO

Prinzessin Kate am Klavier im Duett mit Tochter Charlotte

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Kate und Tochter Charlotte begeisterten TV-Publikum
©AFP, APA, CHRIS JACKSON, POOL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Weihnachtlicher Mutter-Tochter-Moment am Klavier: Die britische Prinzessin Catherine und ihre zehnjährige Tochter Charlotte haben die Fernsehzuschauer in Großbritannien am Heiligen Abend mit einem überraschenden Duett am Klavier bezaubert. In der vorab aufgezeichneten und am Mittwochabend ausgestrahlten Aufnahme sind Catherine und Charlotte Seite an Seite am Klavier sitzend zu sehen. Zusammen spielen sie einen Auszug aus einem Stück des schottischen Komponisten Erland Cooper.

von

Dabei spielte Catherine mit ihrer linken Hand, Charlotte rechtshändig. Der Auftritt von Mutter und Tochter ist Teil einer Wiederholung des traditionellen Weihnachtskonzerts "Together at Christmas" in der Westminster Abbey, zu dem Catherine Anfang Dezember eingeladen hatte. Das Duett von Mutter und Tochter am Klavier wurde im Schloss Windsor Castle aufgezeichnet und der TV-Wiederholung am 24. Dezember vorangestellt. Bei der Erstausstrahlung war die Aufnahme nicht zu sehen gewesen.

Catherine - meist nur Kate genannt - ist eines der beliebtesten Mitglieder der britischen Königsfamilie. Mit Prinz William, dem älteren Sohn von König Charles III., hat sie drei Kinder: den zwölfjährigen George, die zehnjährige Charlotte und den siebenjährigen Louis. Im September hatte sie den Abschluss ihrer Chemotherapie nach einer Krebserkrankung bekanntgegeben.

(L-R) Britain's Princess Charlotte of Wales and Britain's Catherine, Princess of Wales depart after the fifth annual "Together At Christmas" Carol Service" at Westminster Abbey in London on December 5, 2025. (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Britischer Schauspieler weist die Anschuldigungen zurück
Schlagzeilen
Sexuelle Gewalt: Neue Vorwürfe gegen Russell Brand
Erneuter Fehlschlag für China
Technik
Wieder Rückschlag für China bei Test von wiederverwendbarer Rakete
Weihnachtsgrüße kamen per Post
Schlagzeilen
So wird Weihnachten bei den Royals
Die Nasen-Schleimhäute gewöhnen sich an abschwellende Nasensprays
Gesundheit
Wie man seine Nasenspray-Sucht loswird
++ ARCHIVBILD ++ So kennt man ihn: Schwarz-grüne Kappe und gut drauf
Schlagzeilen
Mark Forster ändert seine Kappen-Mode
Johannes Kolonko ist Obstbrenner und hält nichts vom Obstlerschwenken
Gesundheit
Obstler schön schwenken? So outen Sie sich als Nichtkenner
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER