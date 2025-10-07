News Logo
ABO

Naomi Watts wird mit Sternen-Plakette geehrt

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Naomi Watts wird mit Stern geehrt
©AFP, APA, MARCO BERTORELLO
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts findet im Herzen von Hollywood einen festen Platz. Der 57 Jahre alte Star soll am 13. Oktober auf dem "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt werden. Nach Angaben der Veranstalter ist es die 2.825. Plakette auf dem berühmten Gehsteig.

von

Watts hatte 2001 ihren Durchbruch in David Lynchs Thriller "Mulholland Drive". Lynch (1946 - 2025) und Watts arbeiteten nach "Mulholland Drive" für die Kurzfilm-Serie "Rabbits" (2002) sowie die dritte Staffel der Serie "Twin Peaks" (2017) zusammen. Die Schauspielerin war unter anderem auch in Peter Jacksons Neuverfilmung von "King Kong", Tom Tykwers "The International" und Filmen wie "Birdman", "Schloss aus Glas" oder "The Book of Henry" zu sehen. Die erste Oscar-Nominierung erhielt sie 2004 für ihre Rolle in "21 Gramm", eine weitere 2013 für ihren Part in "The Impossible".

2023 heiratete Watts ihren langjährigen Partner und Kollegen Billy Crudup. Die beiden hatten sich am Set der Netflix-Thrillerserie "Gypsy" aus dem Jahr 2017 kennengelernt. Vor ihrer Beziehung mit Crudup war Watts viele Jahre mit dem Schauspieler Liev Schreiber zusammen, mit dem sie zwei Kinder hat.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Schauspieler Oliver Masucci
News
Oliver Masucci möchte gerne seinen "Träumertänzer" verfilmen
Derzeit ist er Yo-Yo Ma wieder auf großer Welttournee unterweg
News
Der US-Cellist Yo-Yo Ma wird 70
Tanita Tikaram kommt am 29. Oktober ins Porgy & Bess
News
Tanita Tikaram kommt mit neuem Album nach Wien
Dame Jilly Cooper schrieb über Liebeleinen in britischen Oberschicht
News
Britische Autorin Jilly Cooper mit 88 Jahren gestorben
Robbie Williams sieht sich mit Konzertabsage in Istanbul konfrontiert
Politik
Istanbul verbietet Robbie Williams aus Sicherheitsgründen
Gute Übertitel sind durch nichts zu ersetzen
News
Lionel Richie: "Die Welt braucht gerade eine Umarmung"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER