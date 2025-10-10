News Logo
Minecraft-Film bekommt 2027 einen zweiten Teil

Jack Black spielte in "Ein Minecraft Film" die Hauptfigur Steve
"Ein Minecraft Film" wird fortgesetzt. Der zweite Teil des erfolgreichen Kinofilms soll am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen und ist bereits in Arbeit, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Wie bereits im ersten Teil wird Jared Hess demnach Regie führen und gemeinsam mit Chris Galletta das Drehbuch schreiben.

Der erste Teil der Videospiel-Verfilmung, der im Frühjahr auf die Leinwand kam, lockte auch in Österreich viel Publikum in die Lichtspielhäuser. Jack Black übernahm im ersten Teil die Rolle des Hauptcharakters Steve, Jason Momoa verkörperte den Außenseiter Garrett "The Garbage Man" Garrison.

