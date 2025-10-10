Minecraft-Film bekommt 2027 einen zweiten Teil

© AFP, APA, BENJAMIN CREMEL home Aktuell Schlagzeilen

"Ein Minecraft Film" wird fortgesetzt. Der zweite Teil des erfolgreichen Kinofilms soll am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen und ist bereits in Arbeit, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Wie bereits im ersten Teil wird Jared Hess demnach Regie führen und gemeinsam mit Chris Galletta das Drehbuch schreiben.

von APA