Meghan dankt Harry zum Geburtstag für schöne 24 Stunden

Auch bei ihren Fans bedankte die Herzogin sich: "An diejenigen von euch, die ich nicht kenne, die mir aber jeden Tag Liebe schicken - vielen Dank. Ich spüre das und weiß es zu schätzen."

Meghan wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren. Im Mai 2018 heiratete sie Großbritanniens Prinz Harry auf Schloss Windsor. Zwei Jahre später sagte sich das Paar von der britischen Königsfamilie los. Mit den beiden Kindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (3), leben sie im US-Staat Kalifornien. Inzwischen verkauft die Herzogin von Sussex unter der Marke "As Ever" Marmelade und andere Luxus-Lebensmittel wie Wein.

