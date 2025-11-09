News Logo
ABO

Kim Kardashian scheiterte im Juli bei Anwaltsprüfung

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Kardashian treibt seit Jahren ihre Jus-Ausbildung voran
©AFP, APA, BERTRAND GUAY
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Seit vielen Jahren arbeitet Reality-TV-Star Kim Kardashian daran, Rechtsanwältin zu werden – nun musste sie kurz vor ihrem großen Ziel einen Rückschlag hinnehmen. "Nun ... ich bin noch keine Anwältin. Ich spiele nur eine sehr gut angezogene im Fernsehen", schrieb die Unternehmerin, die in der neuen Disney+-Serie "All's Fair" eine Scheidungsanwältin mimt, auf Instagram.

von

Kardashian hatte laut dem Magazin "People" Ende Juli ihre Prüfung für das sogenannte "California Bar Exam" abgelegt, das etwa dem zweiten juristischen Staatsexamen in Deutschland entspricht. "Ich war so nah dran, das Examen zu schaffen, aber das motiviert mich nur noch mehr", schrieb die 45-Jährige über ihre nicht bestandene Prüfung.

Seit Jahren sei sie auf dieser Jus-Reise, und sie werde weiterhin alles geben, bis sie die Prüfung bestehe. "Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur noch mehr lernen und entschlossener sein", betonte sie.

Nach Angaben der kalifornischen Anwaltskammer stellen sich jedes Jahr im Februar und Juli insgesamt rund 16.000 Kandidatinnen und Kandidaten der als anspruchsvoll geltenden Prüfung. Diese ist nach Studienabschluss nötig, um sich in Kalifornien als Anwalt niederlassen zu können. Den Angaben zufolge bestanden den Test im Februar 2025 nur etwa 63 Prozent der Prüflinge.

Seit 2018 lässt sich Kardashian zur Anwältin ausbilden. Sie begann ein Praktikum in einer Kanzlei in San Francisco. Statt eines konventionellen Jurastudiums an einer Universität wählte sie den in Kalifornien möglichen Weg über die Mitarbeit in einer Kanzlei und begleitende Studienkurse.

Im Jahr 2021 schaffte Kardashian das als "Baby Bar" bekannte erste Jus-Examen im vierten Anlauf. Im Mai 2025 feierte sie dann ihren Studienabschluss. Kardashians verstorbener Vater Robert Kardashian war ein Promi-Anwalt, der zum Verteidiger-Team von O.J. Simpson gehörte.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Großer Auftritt für George
Schlagzeilen
Prinz George bei Veranstaltung für gefallene Soldaten
73-Jähriger: "Mich hat diese Erfahrung auch gelassener gemacht"
News
Roland Kaiser über sein Leben nach der Lungentransplantation
Menschen wollen ihre Arbeitszeiten an persönliche Bedürfnisse anpassen
Gesundheit
Flexible Arbeitszeiten: Was Modelle wie Gleitzeit bieten
Klebreis mit Kokosmilchsauce ist ein Dessertklassiker in Thailand
Reisen & Freizeit
Thai-Kochkurs für Urlauber: Klopf das Zitronengras!
Man darf sich auch bewusst für ein Weihnachtsfest allein entscheiden
Gesundheit
Feiertage allein? Wie Sie Weihnachten zu Ihrem Fest machen
++ ARCHIVBILD ++ Der empfohlene Schutz gegen Herpes Zoster wurde ausgeweitet
Technik
Gürtelrose - Deutschland passt Impfempfehlung an Österreich an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER