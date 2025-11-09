Kim Kardashian scheiterte im Juli bei Anwaltsprüfung

Kardashian hatte laut dem Magazin "People" Ende Juli ihre Prüfung für das sogenannte "California Bar Exam" abgelegt, das etwa dem zweiten juristischen Staatsexamen in Deutschland entspricht. "Ich war so nah dran, das Examen zu schaffen, aber das motiviert mich nur noch mehr", schrieb die 45-Jährige über ihre nicht bestandene Prüfung.

Seit Jahren sei sie auf dieser Jus-Reise, und sie werde weiterhin alles geben, bis sie die Prüfung bestehe. "Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur noch mehr lernen und entschlossener sein", betonte sie.

Nach Angaben der kalifornischen Anwaltskammer stellen sich jedes Jahr im Februar und Juli insgesamt rund 16.000 Kandidatinnen und Kandidaten der als anspruchsvoll geltenden Prüfung. Diese ist nach Studienabschluss nötig, um sich in Kalifornien als Anwalt niederlassen zu können. Den Angaben zufolge bestanden den Test im Februar 2025 nur etwa 63 Prozent der Prüflinge.

Seit 2018 lässt sich Kardashian zur Anwältin ausbilden. Sie begann ein Praktikum in einer Kanzlei in San Francisco. Statt eines konventionellen Jurastudiums an einer Universität wählte sie den in Kalifornien möglichen Weg über die Mitarbeit in einer Kanzlei und begleitende Studienkurse.

Im Jahr 2021 schaffte Kardashian das als "Baby Bar" bekannte erste Jus-Examen im vierten Anlauf. Im Mai 2025 feierte sie dann ihren Studienabschluss. Kardashians verstorbener Vater Robert Kardashian war ein Promi-Anwalt, der zum Verteidiger-Team von O.J. Simpson gehörte.