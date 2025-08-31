News Logo
Katja Burkhard und Hans Mahr sind ein Ehepaar

++ ARCHIVBILD ++ Mahr hatte Burkard auf den Malediven einen Antrag gemacht
©APA, dpa, Christoph Soeder
RTL-Moderatorin Katja Burkard ("Punkt 12") und der Medienmanager Hans Mahr (76) sind verheiratet. Sie gaben sich am Samstag nach weit über 20-jähriger Beziehung in Österreich das Ja-Wort, wie zunächst die "Bild"-Zeitung berichtete.

Sie seien immer gefragt worden, wann sie endlich heiraten, sagte Burkard der Zeitung. "Erst haben wir gesagt, wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt." Das sei nun der Fall gewesen. "Und weil uns außerdem nichts mehr auseinanderbringt, haben wir jetzt geheiratet", wird die Moderatorin von "Bild" zitiert.

Er habe seiner Partnerin im April auf den Malediven einen Antrag gemacht, sagte Mahr. Nur die beiden Töchter des Paares sowie die Söhne von Mahr seien bei der standesamtlichen Trauung dabei gewesen. Burkard zufolge wurden in der kleinen Kapelle bereits die Töchter getauft.

