News Logo
ABO

Kate an ihrem Geburtstag "zutiefst dankbar"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Kate zählt zu den beliebtesten Royals
©GARETH FULLER, AFP, APA, POOL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Prinzessin Kate hat zu ihrem 44. Geburtstag geteilt, "zutiefst dankbar" zu sein. In einem auf der Plattform X veröffentlichten Video mit eindrucksvollen Naturaufnahmen spricht die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (43), die Anfang 2024 an Krebs erkrankt war, über den Winter, der "Stille, Geduld und Besinnung" mit sich bringe. Fast genau vor einem Jahr hatte Kate mitgeteilt, in Remission zu sein, also dass ihre Krankheit unter Kontrolle ist.

von

Das Video ist Teil der "Mother Nature Series", einer Video- und Fotoreihe des Palastes, die sich mit Natur, Jahreszeiten und innerer Reflexion beschäftigt. Die Serie sei eine "sehr persönliche, kreative Reflexion darüber, wie mir die Natur beim Heilen geholfen hat", schrieb Kate dazu. Für eine "glücklichere, gesunde Welt" gebe es so viel von der Natur zu lernen.

Die Prinzessin gehört mittlerweile zu den beliebtesten Royals in Großbritannien. "Es könnte sein, dass es, wenn William und Catherine König und Königin sind, in mancherlei Hinsicht eher so etwas wie eine gemeinsame Monarchie ist – zumindest, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft", sagte Craig Prescott, Verfassungsexperte und Royal-Kenner von der Londoner Universität Royal Holloway der Deutschen Presse-Agentur.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Weltmeere werden immer wärmer
Technik
Ozeane erreichten 2025 zum neunten Mal in Folge Rekordwärme
Rückflug "in den kommenden Tagen"
Technik
NASA holt erstmals ISS-Crew vorzeitig zurück
Vergleiche werden problematisch, wenn sie zur Selbstabwertung führen
Gesundheit
Raus aus der Vergleichsspirale: Wege zu mehr Selbstwert
Wasser, wo einst Lava war: der Krater Kerid
Reisen & Freizeit
Island abseits der Massen – Abenteuer zwischen Feuer und Eis
Abnehmen gelingt am besten mit alltagstauglicher Ernährungsumstellung
Gesundheit
Abnehmen, aber richtig: So erkennt man unseriöse Diäten
Fettreiche Cremes schützen besonders gut vor dem Austrocknen
Gesundheit
Fett statt Feuchtigkeit: Was der Haut bei Winterwetter hilft
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER