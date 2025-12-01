News Logo
ABO

Jimi Blue Ochsenknecht wieder im Reality-TV

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
++ ARCHIVBILD ++ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koç gemeinsam im Fernsehen zu sehen
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen

Eine nicht bezahlte Hotelrechnung, eine Tour durch deutsche Gefängnisse und ein Prozess in Österreich: Für den deutschen Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht endet ein turbulentes Jahr.

von

Ein turbulentes Jahr für Jimi Blue Ochsenknecht

Schnell wurde das Ganze auch im Reality-TV durchgekaut - zum Beispiel bei der Familien-Doku "Diese Ochsenknechts" oder "Promi Big Brother". Nun ist Ochsenknecht (33) wieder in einer Reality-Sendung zu sehen - dieses Mal gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koç (32).

Neue gemeinsame Reality-Serie trotz schwieriger Vergangenheit

In der vierteiligen Doku-Serie "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky und Wow geben sie Einblicke in den herausfordernden Alltag mit dem gemeinsamen Töchterchen Snow (4). Die ersten beiden Folgen erscheinen jetzt am Dienstag (auf Abruf bei Wow und abends Ausstrahlung bei Sky One ab 20.15 Uhr). Am 9. Dezember kommt die zweite Doppelfolge.

Ochsenknecht und Koç, die aus Hannover kommt, waren vor einigen Jahren zusammen, sie trennten sich 2021 schlagzeilenreich noch während der Schwangerschaft. Danach herrschte lange Funkstille. An einer Stelle sagt Koç: "Jimi war dreieinhalb Jahre gar kein Vater", es sei jetzt seine "letzte Chance" und er habe ein "Leben wie ein Rockstar" geführt. Und der 33-Jährige? Er gibt sich geläutert: "Ich hab' Kacke gebaut und werde mich dem stellen."

Rechtliche Probleme und Wendepunkt

Mittlerweile scheinen die Wogen geglättet zu sein, das Ex-Paar will als Patchwork-Familie funktionieren. Ein Tiefpunkt war die Festnahme des Schauspielers im Sommer, als er wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro über mehrere Stationen nach Innsbruck ausgeliefert worden war. Am Landesgericht wurde das Verfahren gegen ihn mit einer Geldbuße von 18.000 Euro diversionell erledigt.

Einblicke in den Familienalltag der neuen Serie

Die erste Folge der Reality-Serie greift das Thema natürlich auf. In einer Szene - eine Woche nach seiner Haftentlassung - will Ochsenknecht im Auto mit seiner Tochter telefonieren, doch sie schläft. Er sagt, er habe sie mehr als einen Monat nicht gesehen. In anderen Momenten sieht man die Familie, wie sie etwa den Geburtstag von Koçs Mutter feiert oder zusammen spielt. Auf die Frage, wie sich das Familienleben jetzt anfühle, sagen beide der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist natürlich immer viel los, aber es ist sehr schön und wir funktionieren mittlerweile einfach sehr gut zusammen."

Neue Rollenverteilung und Patchwork-Alltag

Ochsenknecht findet, er sei schon in die Vaterrolle hineingewachsen, fertig sei er aber noch nicht. "Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Dazu gehört nicht nur, sich um Snow zu kümmern, sondern Yeliz in jeglicher Hinsicht zu entlasten." Als Tipp, wie man als Patchwork-Familie wieder zusammenfinden könne, solle man immer zum Wohl des Kindes handeln, sagt das Ex-Paar. "Und immer auf die Frau hören", fügt Ochsenknecht hinzu.

(S E R V I C E - Infos von Sky zur Serie: https://www.sky.de/serien/yeliz-und-jimi-we-are-family )

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Haut Woody Allen mit 90 Jahren den Hut aufs Filmemachen?
Schlagzeilen
Die Stimme seiner Zeit: Kinolegende Woody Allen ist 90
Einstiger Posterboy des Mainstream-Punks hat immer noch Power
News
Rocker Billy Idol ist 70 und hat wilde Zeiten hinter sich
Tom Stoppard schrieb fürs Theater und den Film
Schlagzeilen
Britischer Dramatiker Tom Stoppard gestorben
"Was guckst du?!"
Schlagzeilen
Comedian Kaya Yanar macht Schluss mit der Bühne
Van Bergen drehte mit Weltstars und erschoss ihren Liebhaber
Schlagzeilen
Schauspielerin und Dschungelkönigin Ingrid van Bergen tot
Metal-Legende Judas Priest beehrt das legendäre Festival
News
Judas Priest treten 2026 in Wacken auf
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER