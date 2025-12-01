In der vierteiligen Doku-Serie "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky und Wow geben sie Einblicke in den herausfordernden Alltag mit dem gemeinsamen Töchterchen Snow (4). Die ersten beiden Folgen erscheinen jetzt am Dienstag (auf Abruf bei Wow und abends Ausstrahlung bei Sky One ab 20.15 Uhr). Am 9. Dezember kommt die zweite Doppelfolge.

Ochsenknecht und Koç, die aus Hannover kommt, waren vor einigen Jahren zusammen, sie trennten sich 2021 schlagzeilenreich noch während der Schwangerschaft. Danach herrschte lange Funkstille. An einer Stelle sagt Koç: "Jimi war dreieinhalb Jahre gar kein Vater", es sei jetzt seine "letzte Chance" und er habe ein "Leben wie ein Rockstar" geführt. Und der 33-Jährige? Er gibt sich geläutert: "Ich hab' Kacke gebaut und werde mich dem stellen."