James van der Beek versteigert "Dawson's Creek"-Requisiten

Der Schauspieler bringt Einzelstücke unters Volk
©TOMMASO BODDI, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Der an Darmkrebs erkrankte US-Schauspieler James van der Beek lässt Requisiten vom Set der Teenie-Serie "Dawson's Creek" versteigern. Wie das Magazin "People" berichtete, will der 48-Jährige mit der Auktion beim Auktionshaus Propstore Auctions eine Krebsbehandlung bezahlen. Dem Bericht zufolge soll im Dezember eine Kette versteigert werden und sein Outfit aus der Pilotfolge. Aber auch für andere Gegenstände aus der Serie und aus dem Film "Varsity Blues" können Fans bieten.

"Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und darauf gewartet, dass der richtige Moment kommt, um etwas mit ihnen zu machen – und bei all den unerwarteten Wendungen, die das Leben in letzter Zeit gebracht hat, ist mir klar geworden: Die Zeit ist jetzt", zitierte das US-Magazin den Schauspieler.

James van der Beek hatte seine Darmkrebs-Diagnose vor einem Jahr öffentlich gemacht. "Ich befinde mich in guter Verfassung und fühle mich stark", führte der sechsfache Vater auf Instagram aus. Er sei in Behandlung und habe sich zuletzt "mehr als je zuvor auf meine allgemeine Gesundheit konzentriert".

Die Teenie-Serie "Dawson's Creek" startete 1999 im deutschen Fernsehen. Neben van der Beek spielten dort auch Katie Holmes und Michelle Williams mit.

