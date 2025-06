Hollywood huldigt mit "F1" dem Motorsport

Coole Sprüche und schnelle Autos: Wer da zunächst an das Franchise "Fast & Furious" denkt, liegt diesmal falsch. Denn Hollywood hat sich der Königsklasse des Motorsports angenommen und die Formel 1 in einem Blockbuster verewigt. In "F1 - Der Film" (ab Freitag im Kino) steigt Brad Pitt als ehemaliger Rennfahrer zurück ins Cockpit. Das Besondere daran: Es wurde an Originalschauplätzen und mit dem höchsten Anspruch an Authentizität gedreht.

von APA