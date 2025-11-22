Hilary Duff kündigt nach zehnjähriger Pause neues Album an

Das Lied entstand zusammen mit ihrem Mann, Songwriter Matthew Koma, und Songschreiberin Madison Love.

Sie werde oft gefragt, wie sie in dieser intensiven Branche aufwachsen und trotzdem einen klaren Kopf behalten konnte, schrieb Duff "Variety" zufolge in einer Mitteilung. Der Albumtitel "Luck...or Something" sei eine Antwort darauf: Glück habe eben auch dazu gehört - neben vielen anderen wichtigen Dingen, die sie geprägt hätten. Es ist ihr sechstes Studioalbum.