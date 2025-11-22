News Logo
Hilary Duff kündigt nach zehnjähriger Pause neues Album an

Vor Kurzem veröffentlichte Duff die erste Singleauskopplung "Mature"
Zehn Jahre nach der Veröffentlichung ihres bisher letzten Albums "Breathe In. Breathe Out" (2015) hat US-Schauspielerin und Sängerin Hilary Duff (38) eine neue Platte angekündigt. "Luck...or Something" soll am 20. Februar 2026 erscheinen, wie die Schauspielerin in sozialen Medien bekannt gab. In dem Album steckten "viel Liebe, nächtliche Angstgefühle und ein wenig Chaos", schrieb die vierfache Mutter. Die erste Singleauskopplung "Mature" hatte Duff kürzlich veröffentlicht.

Das Lied entstand zusammen mit ihrem Mann, Songwriter Matthew Koma, und Songschreiberin Madison Love.

Sie werde oft gefragt, wie sie in dieser intensiven Branche aufwachsen und trotzdem einen klaren Kopf behalten konnte, schrieb Duff "Variety" zufolge in einer Mitteilung. Der Albumtitel "Luck...or Something" sei eine Antwort darauf: Glück habe eben auch dazu gehört - neben vielen anderen wichtigen Dingen, die sie geprägt hätten. Es ist ihr sechstes Studioalbum.

