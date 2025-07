Helene Fischer und Otto singen gemeinsam "Baby Shark"

Schlagerstar Helene Fischer und Komiker Otto Waalkes singen in einem neuen Video das beliebte Kinderlied "Baby Shark". Das Label Universal Music bestätigte die Echtheit des Videos, das in sozialen Medien kursiert. "Ja, es ist das offizielle Video zu der Single, die am 8.8. erscheint", teilte ein Sprecher von Universal Music mit. Fischer schiebt in dem Video einen Kinderwagen, in dem ein als Baby verkleideter Otto sitzt.

von APA