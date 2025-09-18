Nina Chuba ist "erwachsener geworden"

Seit ihrem musikalischen Durchbruch im Jahr 2022 mit "Wildberry Lillet" gehört Chuba zu den bekanntesten deutschen Popsängerinnen. Auf TikTok folgen ihr mehr als 1,2 Millionen Menschen, bei der Streamingplattform Spotify zählt sie rund 5,5 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer. Einige dürften sie auch noch als früheren Kinderstar aus der Serie "Die Pfefferkörner" kennen.

"Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" ist eine persönliche Platte, wie es der Titel schon verrät. Und sie klingt etwas reifer. Die insgesamt 19 Songs handeln vom Loslassen, Aufbruch, guter Laune, auslaufenden Freundschaften und Selbstbestimmung. Kurzum: Eine Art Rundumschlag durch das Leben von Chuba, die bürgerlich Nina Katrin Kaiser heißt und ursprünglich aus Wedel bei Hamburg kommt.

Chuba selbst sagt der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zu ihrem neuen Album: "Es ist vor allem eine Zusammenfassung von meinem Leben in meinen 20ern. Also auch, dass ich ein bisschen versuche, die Zerrissenheit, die ich zu mir selbst spüre, in dem Album zu thematisieren, die Zerrissenheit, die ich zu anderen Menschen fühle, dass ich mich von Leuten lösen möchte, aber auch neue dazugewinne".

Ihr falle es nicht schwer, ehrlich zu sein und sich verletzlich zu zeigen, im Gegenteil: "Ich sehe das eher als eine Art von Stärke. Wenn man Transparenz zeigt, dann kann man nicht angegriffen werden für irgendwas", erklärt die Wahl-Berlinerin. Außerdem: Nicht jeder Song sei autobiografisch. Sie habe etwas Neues probieren wollen, mit vielen Genres experimentiert.

Tatsächlich lässt sich das am Freitag (19.9.) erscheinende "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" nicht bloß auf Pop reduzieren. Die Platte variiert zwischen energiegeladenem Hip-Hop ("Rage Girl" über weibliche Wut), rockigen Gitarren, Dancehall-Beats und der ruhigen Ballade "ILMILMN" - damit ist die Abkürzung des Albumtitels gemeint. Insgesamt bleibt sie aber ihrem Stil treu.