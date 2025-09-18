News Logo
ABO

"Grey's Anatomy"-Star Sandra Oh wechselt vom Spital zur Oper

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sandra Oh gibt ihr Operndebüt
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, DIMITRIOS KAMBOURIS
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Vom Krankenhaus auf die Opernbühne: Die kanadische Schauspielerin Sandra Oh (54), die vor allem mit ihrer Rolle als Ärztin Cristina Yang in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" weltweit berühmt wurde, feiert ihr Debüt an der renommierten New Yorker Metropolitan Oper.

von

Oh werde ab dem 17. Oktober die Rolle der Herzogin von Crakentorp in der Oper "Die Regimentstochter" des italienischen Komponisten Gaetano Donizetti übernehmen, teilte das Opernhaus in Manhattan mit. Dabei handelt es sich weitgehend um eine Sprechrolle in dem Werk, das die Geschichte eines Liebespaares erzählt.

Die vielfach ausgezeichnete Oh war zuvor unter anderem auch in den Serien "Killing Eve" und "Die Professorin" zu sehen. Zuletzt stand sie diesen Sommer in einem Shakespeare-Stück im New Yorker Central Park auf der Bühne.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Mariah Carey performte auf schwimmender Lotus-Bühne
News
Mariah Carey als Stargast bei Regenwald-Konzert in Belém
Nina Chuba experimentierte mit Stil-Elementen
News
Nina Chuba ist "erwachsener geworden"
Shaman singt für Russland beim Anti-ESC
Politik
Anti-ESC am Samstag in Moskau "ohne Zensur und Perversionen"
News
Nächster ESC-Vorentscheid in Deutschland ohne Stefan Raab
Triggerwarnungen finden sich immer öfter auf Büchern
News
Achtung, dieses Buch kann Sie triggern
++ ARCHIVBILD ++ Britischer Autor schreibt über Homosexualität in der Jungsteinzeit
News
Neuer Follett-Roman: "Was kümmert uns, wer mit wem schläft?"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER