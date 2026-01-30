Helena Bonham Carter bei "The White Lotus" dabei

Die vierte Staffel der Gesellschaftssatire rund um Personal und Urlauber einer fiktiven Hotelkette wird in Frankreich spielen. Nach Hawaii und Sizilien war die Serie von Mike White in der dritten Staffel in einem noblen thailändischen Resort angesiedelt. Mit ihrer Rolle in den ersten beiden Staffeln erlangte vor allem die US-Schauspielerin Jennifer Coolidge als schwer labile Tanya McQuoid Kultstatus. Für ihre Rolle gewann sie zwei Emmys und einen Golden Globe.