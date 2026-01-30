ABO

Helena Bonham Carter bei "The White Lotus" dabei

Helena Bonham Carter nimmt "White Lotus" ins Visier
Schon vor einem Jahr wurde bekannt, dass die Erfolgsserie "The White Lotus" eine vierte Staffel bekommen wird. Jetzt gibt es Neuigkeiten zur Besetzung der erfolgreichen Gesellschaftssatire. Die Britin Helena Bonham Carter ("The King"s Speech") ist mit von der Partie. Ebenso stoßen ihr US-Kollege Chris Messina ("The Mindy Project") und Model Marissa Long dazu. Auch Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig und AJ Michalka gehören zur Besetzung.

Die vierte Staffel der Gesellschaftssatire rund um Personal und Urlauber einer fiktiven Hotelkette wird in Frankreich spielen. Nach Hawaii und Sizilien war die Serie von Mike White in der dritten Staffel in einem noblen thailändischen Resort angesiedelt. Mit ihrer Rolle in den ersten beiden Staffeln erlangte vor allem die US-Schauspielerin Jennifer Coolidge als schwer labile Tanya McQuoid Kultstatus. Für ihre Rolle gewann sie zwei Emmys und einen Golden Globe.

