Stuckrad-Barre gegen Einmischung der Kunst in Tagespolitik

Angesprochen auf viele seiner Kolleginnen und Kollegen, die offene Briefe zur Politik unterschreiben, sagte der 51-Jährige, die Komik darin genieße er schon. "Es ist von diesen Podien der Kultur-Heinis ja dann auch wirklich nicht mehr weit bis zu Oliver Pocher, der – so las ich es – kürzlich in den Gazastreifen gereist ist, um sich dort "ein eigenes Bild zu machen" oder so. Es wurde dann ein Selfie. Aber immerhin: Das war das erste Mal, dass Oliver Pocher mich zum Lachen gebracht hat."