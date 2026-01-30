ABO

Stuckrad-Barre gegen Einmischung der Kunst in Tagespolitik

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Stuckrad-Barre erfreut sich nicht am Kulturbetrieb
©APA, dpa, Hannes P. Albert
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Schriftsteller sollten sich nach Auffassung des Autors Benjamin von Stuckrad-Barre ("Soloalbum") nicht in die Tagespolitik einmischen: "Es beschädigt den Künstler wie die Kunst." Er finde diese Selbstüberschätzung wirklich abstoßend. Gefühl und Politik seien selten ein schönes Paar, so der Autor in den "Nürnberger Nachrichten".

von

Angesprochen auf viele seiner Kolleginnen und Kollegen, die offene Briefe zur Politik unterschreiben, sagte der 51-Jährige, die Komik darin genieße er schon. "Es ist von diesen Podien der Kultur-Heinis ja dann auch wirklich nicht mehr weit bis zu Oliver Pocher, der – so las ich es – kürzlich in den Gazastreifen gereist ist, um sich dort "ein eigenes Bild zu machen" oder so. Es wurde dann ein Selfie. Aber immerhin: Das war das erste Mal, dass Oliver Pocher mich zum Lachen gebracht hat."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Helena Bonham Carter nimmt "White Lotus" ins Visier
Schlagzeilen
Helena Bonham Carter bei "The White Lotus" dabei
++ ARCHIVBILD ++ Konstantin Wecker muss seine geplante Tour absagen
News
Konstantin Wecker muss Tour absagen
++ ARCHIVBILD ++ Zarrellas bald mit eigener Netflix-Reality-Seria
Schlagzeilen
Zarrellas kriegen Reality-Serie wie die Kaulitz-Brüder
Isley Brothers erhielten Holleywood-Stern
News
"The Isley Brothers" mit Hollywood-Stern gefeiert
Nicki Minaj Hand in Hand mit Donal Trump in Washington
Politik
Nicki Minaj: Bin "wahrscheinlich größter Fan" von Trump
Hilton blickt in der Doku offenherzig auf ihr Leben zurück
News
"Infinite Icon"-Doku: Paris Hilton schaut auf ihr Leben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER