Grammys werden vergeben: Kendrick Lamar als Favorit

Zu den Topanwärtern zählen neben Lamar auch Lady Gaga mit sieben sowie Latin-Star Bad Bunny, Popsängerin Sabrina Carpenter und R&B-Künstler Leon Thomas mit jeweils sechs Gewinnchancen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträgerinnen und Preisträger. Nicht nominiert ist dieses Mal die "Königin der Grammys", die US-Sängerin Beyoncé. Mit 35 Trophäen auf der Habenseite muss sie sich aber trotzdem keine Sorgen machen, vom Thron gestoßen zu werden.