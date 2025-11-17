George Clooney: Man lernt nur aus Niederlagen

© APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, EMMA MCINTYRE home Aktuell Schlagzeilen

Hollywoodstar George Clooney findet eigenen Angaben zufolge manche Bruchlandungen im Leben hilfreich. "Man lernt nicht aus Erfolgen - man lernt aus Niederlagen", sagte der 64-Jährige dem US-Magazin "People". Nach Misserfolgen reime man sich seinen Weg zusammen, daher sei das Scheitern hilfreich. Der Oscar-Preisträger erklärte, dass er viel von seinem geschmähten Film "Batman & Robin" gelernt habe.

von APA