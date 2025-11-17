News Logo
George Clooney: Man lernt nur aus Niederlagen

Mit Cindy Crawford und Rande Gerber bei der Filmpremiere in L.A.
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, EMMA MCINTYRE
Hollywoodstar George Clooney findet eigenen Angaben zufolge manche Bruchlandungen im Leben hilfreich. "Man lernt nicht aus Erfolgen - man lernt aus Niederlagen", sagte der 64-Jährige dem US-Magazin "People". Nach Misserfolgen reime man sich seinen Weg zusammen, daher sei das Scheitern hilfreich. Der Oscar-Preisträger erklärte, dass er viel von seinem geschmähten Film "Batman & Robin" gelernt habe.

Die Comic-Verfilmung aus dem Jahr 1997 mit Clooney in der Rolle als Bruce Wayne war von Fans und Kritikern gleichermaßen zerrissen worden, und auch Clooney hatte den Film schon früher als schrecklich bezeichnet. In seinem neuen Film "Jay Kelly" spielt Clooney einen alternden Schauspieler. Die melancholische Komödie startet am 5. Dezember beim Streamingdienst Netflix.

