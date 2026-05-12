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Wenn Minze die Limette anlacht: Bulgursalat mit Riesenbohnen

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Der Bulgursalat mit Minze und Petersilie passt perfekt zum Grillen
©APA, hauptstadtkueche.blogspot.com, Doreen Hassek
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Wenn heiße Suppen für mich nach Winter schmecken, dann schmecken Salate nach Frühling. Frisch und saftig, mit kräftigen Farben. Und da der Frühling in vollem Gange ist und auch schon die Grillsaison bevorsteht, ist dieses Rezept für Bulgursalat einfach perfekt.

von

- 200 g Bulgur

- 400 ml Gemüsesuppe

- 1 kleine Dose weiße Riesenbohnen

- 1 rote Zwiebel

- 1 Bund Petersilie

- 1 Bund Minze

- 1/2 Glas Ajvar, scharf oder mild je nach Geschmack

- 1 EL Tomatenmark

- 1 EL Olivenöl

- Saft einer halben Zitrone

- Salz und Pfeffer

- 1 Limette

1. Die Gemüsebrühe in einem Topf zum Kochen bringen. Den Bulgur dazugeben und kurz umrühren. Dann den Herd ausschalten, den Topf aber mit geschlossenem Deckel darauf stehen lassen, um die Restwärme zu nutzen. Den Bulgur 10 - 15 min ausquellen lassen, bis er die Flüssigkeit aufgenommen hat. Im Anschluss mit einer Gabel auflockern.

2. Die Bohnen in ein Sieb geben und unter fließendem Wasser abspülen. Die Zwiebel putzen und in dünne halbe Ringe schneiden. Die Petersilie und die Minze waschen und nicht zu fein hacken.

3. Nun alle Zutaten in einer großen Schüssel zusammenführen und vermengen.

4. Die Limette waschen und in Spalten schneiden, sodass der Salat damit dekoriert und serviert werden kann. Das sieht nicht nur schön aus, sondern so kann jeder seinen Salat noch einmal individuell abschmecken. Guten Appetit.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/hauptstadtkueche.blogspot.com/Doreen Hassek

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