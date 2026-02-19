ABO

Enthüllung von Falco-Memorial in Dominikanischer Republik

Falco wäre 69 Jahre alt geworden
Falco wäre am heutigen Donnerstag 69 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag wird ein Memorial am Unfallort enthüllt, wo der Popsänger in der Dominikanischen Republik 1998 tödlich verunglückt war. Das Ereignis wird um 23.30 Uhr (18:30 Ortszeit) auf YouTube übertragen. 500 Fans und Gäste hätten ihr Kommen zum "Opening Event" nahe der Stadt Puerto Plata zugesagt, berichtet die Falco Privatstiftung. Es sei mit "einem Massenansturm" zu rechnen.

An Ehrgästen werden laut Aussendung u.a. der Bürgermeister von Puerto Plata, Héctor Almonte, und der österreichische Konsul Ewald Engert anwesend sein. "Zwei ganz spezielle Zeitzeugen", Mitarbeiter des Tankstellencafés, "bei denen Falco vor seinem Unfall noch Getränke eingekauft hat", würden im Rahmen der Feierlichkeit ihre Eindrücke über den Hergang des Unfalls schildern, hieß es.

Videoerinnerungen an Falco, diverse Grußbotschaften u.a. von Mitgliedern der Falco Band, und ein musikalisches Programm runden die Veranstaltung ab. So werden der "offizielle" Geburtstagssong "Happy Birthday, Falco" und Songs des Falken von Sängerin Carmen gemeinsam mit einer Samba-Dance-Formation aus Puerto Plata vorgetragen.

(S E R V I C E - YouTube-Streaming-Link: https://www.youtube.com/watch?v=SzodakksSMo )

