Enthüllung von Falco-Memorial in Dominikanischer Republik

An Ehrgästen werden laut Aussendung u.a. der Bürgermeister von Puerto Plata, Héctor Almonte, und der österreichische Konsul Ewald Engert anwesend sein. "Zwei ganz spezielle Zeitzeugen", Mitarbeiter des Tankstellencafés, "bei denen Falco vor seinem Unfall noch Getränke eingekauft hat", würden im Rahmen der Feierlichkeit ihre Eindrücke über den Hergang des Unfalls schildern, hieß es.

Videoerinnerungen an Falco, diverse Grußbotschaften u.a. von Mitgliedern der Falco Band, und ein musikalisches Programm runden die Veranstaltung ab. So werden der "offizielle" Geburtstagssong "Happy Birthday, Falco" und Songs des Falken von Sängerin Carmen gemeinsam mit einer Samba-Dance-Formation aus Puerto Plata vorgetragen.

(S E R V I C E - YouTube-Streaming-Link: https://www.youtube.com/watch?v=SzodakksSMo )