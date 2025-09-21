News Logo
ABO

Diskussion um Hochzeit von Venus Williams in Italien

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Helikopter flog Equipment zur Hochzeitslocation
©SARAH STIER, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Auf der süditalienischen Insel Ischia ist eine Diskussion um die Hochzeit des Ex-Tennisstars Venus Williams mit dem italienischen Schauspieler Andrea Preti entbrannt. Die Trauung fand am Freitag an einem der spektakulärsten Orte der Insel statt - im Garten eines Leuchtturms hoch über dem Meer. Im Mittelpunkt der Kritik steht der Einsatz eines Helikopters, mit dem mehrere Kisten mit Dekoration und Ausstattung zum schwer zugänglichen Leuchtturm gebracht wurden.

von

Der Ort ist normalerweise nur über eine lange, in den Tuffstein geschlagene Treppe zu erreichen. Der Abgeordnete der Grünen Francesco Borrelli übte scharfe Kritik: Er behauptet, dass die Start- und Landeerlaubnis für den Helikopter allein vom Amt für Umwelt der lokalen Gemeinde erteilt worden sei - unter Umgehung anderer zuständiger Behörden.

Zudem berief sich Borrelli auf Zeugenaussagen, wonach der Helikopter ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen gelandet sei - weder Polizei, Carabinieri noch Feuerwehr seien vor Ort gewesen. Der Bürgermeister der Gemeinde Forio d'Ischia, Stani Verde, beklagte Falschinformationen. "Alle Verfahren wurden ordnungsgemäß und durch die zuständigen Behörden genehmigt. Es hat keine Gesetzesverstöße gegeben", so der Bürgermeister. Verde verteidigte zudem die Entscheidung, der Veranstaltung Raum zu geben: "Wir sind geehrt, dass weltweit bekannte Persönlichkeiten unseren Ort gewählt haben".

Die 45-jährige Venus Williams hatte im vergangenen Juli bekanntgegeben, dass sie den um acht Jahren jüngeren Andrea Preti heiraten würde. Der in Kopenhagen geborene Italiener Preti ist nach einer Zeit als Model ein erfolgreicher Schauspieler.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Guterres spricht von "Verfehlung"
Politik
UN-Generalsekretär warnt vor Scheitern von 1,5-Grad-Ziel
Das Wort "Klima" sei unter Trump nicht sehr beliebt
Technik
Trump-Effekt auch bei Wetter- und Klimaforschung
Beziehungsende nach zwei gemeinsamen Jahren
Schlagzeilen
Tim Burton und Monica Bellucci geben Trennung bekannt
Erste klinische Studien mit dem Verfahren laufen bereits
Technik
Gentherapie revolutioniert Augenheilkunde
Zwölf Millionen Menschenleben könnten gerettet werden
Gesundheit
Industrien bremsen Kampf gegen Krankheiten aus
Trotz des eindeutigen Erfolges bleiben der Gentherapie Grenzen gesetzt
Gesundheit
Gentherapie revolutioniert Augenheilkunde
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER