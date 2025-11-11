Cher erhält in München Legenden-"Bambi"

"Sie inspiriert Generationen von Künstlerinnen und setzt sich mit Leidenschaft für die LGBTQ+ Community, die Aidshilfe, soziale Gerechtigkeit und den Tierschutz ein", heißt es weiter. "Bis heute steht sie für Selbstbestimmung, Stärke und die Macht, sich immer wieder neu zu erfinden."

Die 79-Jährige, die schon mit 19 und dem Duett "I Got You Babe" weltberühmt wurde, sei die "Göttin des Pop" und "eine der einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Zeit", habe immer wieder musikalische Maßstäbe gesetzt. Insgesamt verkaufte die Grammy-Preisträgerin laut Burda-Verlag weltweit mehr als 140 Millionen Tonträger.

Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird am Donnerstag live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben. Weitere bereits bekannte Preisträger sind Model Heidi Klum, Filmemacher Michael "Bully" Herbig und Komikerin Hazel Brugger.