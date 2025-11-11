News Logo
ABO

Cher erhält in München Legenden-"Bambi"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Cher kommt nach München, um sich einen "Bambi" abzuholen
©AFP, APA, CHRIS DELMAS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Megastar Cher bekommt in diesem Jahr einen "Bambi". Sie werde bei der Verleihung in München als "Legende" ausgezeichnet und den Preis entgegennehmen, teilte der Burda-Verlag mit. "Cher ist eine Legende, weil sie nie aufgehört hat, sie selbst zu sein – laut, stolz und unerschrocken", heißt es in der Begründung der Jury.

von

"Sie inspiriert Generationen von Künstlerinnen und setzt sich mit Leidenschaft für die LGBTQ+ Community, die Aidshilfe, soziale Gerechtigkeit und den Tierschutz ein", heißt es weiter. "Bis heute steht sie für Selbstbestimmung, Stärke und die Macht, sich immer wieder neu zu erfinden."

Die 79-Jährige, die schon mit 19 und dem Duett "I Got You Babe" weltberühmt wurde, sei die "Göttin des Pop" und "eine der einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Zeit", habe immer wieder musikalische Maßstäbe gesetzt. Insgesamt verkaufte die Grammy-Preisträgerin laut Burda-Verlag weltweit mehr als 140 Millionen Tonträger.

Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird am Donnerstag live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben. Weitere bereits bekannte Preisträger sind Model Heidi Klum, Filmemacher Michael "Bully" Herbig und Komikerin Hazel Brugger.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Anthony Hopkins zieht Lebensbilanz
News
Anthony Hopkins schreibt in Memoiren über seine Schwächen
Salman Rushdie mit erstem Belletristik-Buch seit Anschlag auf ihn
News
Salman Rushdie verarbeitet in neuem Buch Gedanken über Tod
Schauspielerin Uschi Glas
Schlagzeilen
"Schock sitzt tief": Vater von Uschi Glas war NSDAP-Mitglied
Schmackhaftes Kulturerbe
Reisen & Freizeit
Italiens Küche bald UNESCO-Kulturerbe? Bewerbung am Köcheln
Lawrence und Pattinson bei "Die My Love"-Premiere in New York
Schlagzeilen
Lawrence und Pattinson lernten vor Filmdreh Ausdruckstanz
++ ARCHIVBILD ++ "Shout" darf bei Tears for Fears nie fehlen
News
Vor 40 Jahren erschien Popmeisterwerk von Tears for Fears
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER