ABO

Vatikan erwarb kostbare Handschrift - Wiener Antiquariat beteiligt

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Vatikan-Bibliothek ist um eine kostbare Handschrift reicher
©AFP, APA, TIZIANA FABI
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die Vatikan-Bibliothek hat eine kostbare Handschrift aus dem 16. Jahrhundert erworben, die ursprünglich zu ihrer eigenen Sammlung aus der berühmten Heidelberger Bibliotheca Palatina zählte. Der Erwerb sei in Zusammenarbeit mit der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek, der Universitätsbibliothek Heidelberg und der Wiener Antiquariatsbuchhandlung Inlibris gelungen, teilte der Vatikan mit, wie Kathpress am Montag berichtete.

von

Die seltene Papierhandschrift umfasst 115 Blätter plus zwei Vorsatzblätter und enthält die "Historia Langobardorum" von Paulus Diaconus sowie Lebensberichte von fünf Heiligen. Das Werk mehrerer Kopisten entstand Anfang des 16. Jahrhunderts in Deutschland - vermutlich in Worms, wohin die Heiligen-Texte zurückverfolgt werden können. Die beiden Einbanddeckel aus dem Jahr 1556 zeigen das Porträt des Kurfürsten Ottheinrich von der Pfalz.

Die Bedeutung des Erwerbs liegt vor allem darin, dass der Kodex mit der Signatur "Pal. lat. 851" in der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek identifiziert werden kann, das bei der Revision von 1798 fehlte. Es gelangte 1623 zusammen mit anderen Werken aus der pfälzischen Bibliotheca Palatina dorthin. Diese hatte Maximilian I. von Bayern Papst Gregor XV. als Dank für die Unterstützung im Dreißigjährigen Krieg geschenkt.

Die Bibliotheca Palatina in Heidelberg war eine der wichtigsten deutschen Bibliotheken der Renaissance mit umfangreichen Beständen an mittelalterlichen Handschriften und frühen Drucken. Die Bestände befinden sich heute größtenteils im Vatikan, die deutschen Handschriften in Heidelberg.

Bei der nun erworbenen Handschrift belegten verschiedene Signaturen und Exlibris ihre Weitergabe an mehrere Sammler vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Der Ankauf sei möglich geworden, weil der Direktor der Unibibliothek Heidelberg, Jochen Apel, den Präfekten der Vatikan-Bibliothek, Mauro Mantovani, über den Verkauf des Bandes durch die Wiener Antiquariatsbuchhandlung informiert habe.

Ziel der langjährigen Kooperation zwischen dem Vatikan und der Unibibliothek Heidelberg sei es, die wertvollen Zeugnisse der Vergangenheit zu schützen, sie der Gegenwart noch zugänglicher zu machen und sie für die Zukunft zu bewahren. So wurden bei einem gemeinsamen Projekt ab 2010 alle lateinischen, später auch alle griechischen und hebräischen Handschriften der Palatina aus der Vatikan-Bibliothek digitalisiert. Seit 2021 ist der komplette Bestand der Bibliotheca Palatina als Digitalisate im Internet abrufbar.

(S E R V I C E - https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/index.html )

Pope Leo XIV addresses the crowd from a window of the apostolic palace overlooking St. Peter's Square during the Angelus prayer in The Vatican on December 26, 2025. (Photo by TIZIANA FABI / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Einsamkeit erhöht Sucht nach exzessivem Serienkonsum
Technik
Einsamkeit erhöht laut Studie Binge-Watching-Sucht
Technik
1.400 Jahre alt: Spektakuläre Grabentdeckung in Mexiko
++ ARCHIVBILD ++ Andrea Berg hat 16 Millionen Tonträger verkauft
News
Schlagerstar Andrea Berg wird 60 Jahre
Britischer Musiker kontert dem US-Präsidenten
News
Rod Stewart fordert Entschuldigung von Trump
News
Peter-Huchel-Preis für Berlinerin Nadja Küchenmeister
Robbie Williams ist Großbritanniens erfolgreichster Albumkünstler
News
Rekord für Robbie Williams in britischen Album-Charts
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER