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Cameron Diaz und Benji Madden freuen sich über drittes Kind

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Cameron Diaz und Benji Madden wurden wieder Eltern
©Getty Images North America, APA, DIMITRIOS KAMBOURIS
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Hollywood-Schauspielerin Cameron Diaz ("Verrückt nach Mary") und ihr Mann Benjamin Madden, Gitarrist der Rockband Good Charlotte, freuen sich über Familienzuwachs. "Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und fühlen uns so gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, zu verkünden. Willkommen auf der Welt, Sohn", schrieb Madden (47) auf Instagram. Diaz (53) kommentierte das Posting mit mehreren Herz-Emojis.

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"Wir lieben das Leben mit unserer Familie – unsere Kinder sind gesund und glücklich und wir sind dankbar dafür", führte Madden weiter aus.

In einer Illustration mit einem Piratenschiff erläutert Madden, dass der Name Nautas lateinische Wurzeln habe und für Seemann, Navigator oder Reisender stehe, der sich nicht vor dem Unbekannten fürchte.

Weitere Informationen zu Schwangerschaft und Geburt gab das Paar nicht preis. Für Diaz und Madden, die seit 2015 verheiratet sind, ist es das dritte gemeinsame Kind. Im Dezember 2019 kam Tochter Raddix zur Welt. Im März 2024 gaben sie die Geburt von Söhnchen Cardinal bekannt. Zur Sicherheit der Kinder und aus Gründen der Privatsphäre kündigte das Paar damals an, keine Bilder zu posten. Sie leben mit ihren Kindern von der Öffentlichkeit relativ zurückgezogen.

2023 stand Diaz für den Netflix-Film "Back In Action" erstmals seit vielen Jahren wieder für Dreharbeiten vor der Kamera. Mit Keanu Reeves drehte sie zuletzt die Satire-Komödie "Outcome", die seit April beim Streamingdienst Apple TV zu sehen ist.

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