Bob Geldof Stargast bei amfAR-Gala in Salzburg

"Die Verbindung von Kunst, Musik und Solidarität ist vielleicht die stärkste Botschaft, die wir vermitteln können", wird Geldof im Vorfeld der Gala zitiert. Die Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens nimmt übrigens Sepp Schellhorn, NEOS-Staatssekretär im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, vor. "Bob Geldof ist eine Ikone der Menschlichkeit - er hat gezeigt, wie sich Kunst und gesellschaftliche Verantwortung gegenseitig beflügeln können", sagte der Politiker.

Die erste österreichische Gala der Foundation for Aids Research (amfAR) findet am Sonntag in der Salzburger Residenz statt. Die Zahl der Gäste bei der exklusiven Veranstaltung ist laut Keszler auf nicht ganz 400 Personen limitiert, die Eintrittskarten kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro pro Person. Mit der Gala will amfAR Gelder für die HIV- und Aids-Forschung und -Prävention sammeln. Wie Organisator Keszler mitteilte, haben sich zahlreiche hochkarätige Gäste angesagt.