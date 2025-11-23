News Logo
ABO

Bedrängte Ariana Grande: Singapur schiebt Australier ab

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ariana Grande bei der US-Filmpremiere in New York City
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, DIMITRIOS KAMBOURIS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Singapur hat einen Australier abgeschoben, der die US-Schauspielerin Ariana Grande bei einer Filmpremiere bedrängt hatte. Der Mann dürfe zudem nicht wieder nach Singapur einreisen, berichtete der Sender CNA am Sonntag unter Berufung auf die Einwanderungsbehörde des Stadtstaates in Südostasien.

von

Der Mann war Mitte des Monats bei der Asien-Premiere von "Wicked: Teil 2" über eine Absperrung gesprungen und auf die auch als Sängerin weltweit bekannte Grande zugelaufen. Der 26-Jährige legte seinen Arm um die sichtlich schockierte Schauspielerin, sprang auf und ab und winkte der Menge zu. Grandes britische Schauspielkollegin Cynthia Erivo eilte ihr schnell zu Hilfe, der Mann wurde schließlich von Sicherheitsleuten gepackt und über die Absperrung zurückbefördert.

Der Australier wurde festgenommen und wegen "Störung der öffentlichen Ordnung" zu neun Tagen Haft verurteilt. Berichten zufolge hatte der Mann schon öfter Sportveranstaltungen und Konzerte gestört.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 17: Ariana Grande attends as Universal Pictures proudly presents the WICKED FOR GOOD US Premiere on November 17, 2025 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Universal Pictures/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Lenny Kravitz ist derzeit auf Tournee in Australien
News
Fan reißt Lenny Kravitz bei Konzert Dreadlocks aus
++ ARCHIVBILD ++ Geh mir weg mit Smokie ohne Originalmitglieder: Chris Norman
News
Chris Norman ärgert sich über Smokie ohne die alte Garde
Ein Kussmund, ein Reh und ein neues Album: Zah1de
News
TikTok-Star Zah1de bringt erstes Album auf den Markt
Ornella Vanoni arbeitete mit vielen Künstlern zusammen
News
Trauer um Königin der Italo-Musik Ornella Vanoni
Würdigung mit dem "AFI Life Achievement Award" für April 2026 geplant
Schlagzeilen
Comedy-Star Eddie Murphy wird für sein Lebenswerk geehrt
Ein Oscar für den besten Auslandsfilm
Schlagzeilen
Auch Österreich im Rennen um den Auslands-Oscar
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER