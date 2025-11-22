TikTok-Star Zah1de bringt erstes Album auf den Markt

Schon bevor Zah1de ihre erste Single "TikTok sportlich" Ende 2024 veröffentlichte, hatte sie sich mit Tanzvideos eine Millionenreichweite in sozialen Netzwerken aufgebaut. Mit ihrer Tanzgruppe Lunatix ging die Teenagerin viral. Bis zu rund 50 Millionen Klicks bekommt sie pro Video. Allein auf TikTok folgen ihr mehr als 8,5 Millionen Menschen.

Und auch außerhalb traut man der Teenagerin mittlerweile einiges zu. Vergangene Woche wurde sie in München mit dem Bambi in der Kategorie "Shootingstar" ausgezeichnet. Rapperin Shirin David überreichte den Preis und bezeichnete die Newcomerin gar als Vorbild.

In ihrer Rede bedankte sich Zah1de vor allem bei ihrer Familie. "Ich komme aus einer sehr bescheidenen Familie, meine Eltern sind normale Arbeiter und hatten nie wirklich viel", sagte die Musikerin, die bürgerlich Zahide Kayaci heißt, auf der Bühne. Sie habe viel Liebe bekommen.

13 Songs sind laut Universal Music auf dem neuen Album. Es soll am 19. Dezember erscheinen. In ihren bisherigen Singles überzeugt Zah1de mit einem Mix aus Berliner Straßenkultur und eingängigen Beats.

