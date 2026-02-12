Zayn Malik war vermutlich nie in Gigi Hadid verliebt

"Vielleicht war es Lust. Vielleicht war es dies, vielleicht war es das. Ich glaube nicht, dass es Liebe war." Der ehemalige One-Direction-Sänger stellte klar: "Um fair zu sein und das hier offiziell zu sagen: Ich werde G immer lieben, denn sie ist der Grund, warum mein Kind auf dieser Welt ist, und ich habe größten Respekt vor ihr", erklärte Malik. Er wisse aber nicht, ob er jemals in sie verliebt war.

Der Sänger und das Model hatten seit 2015 eine On-Off-Beziehung, 2020 kam die gemeinsame Tochter Khai zur Welt. Inzwischen sind Malik und Hadid getrennt.