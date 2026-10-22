Mountainfilm Graz 2026: Das Bergfilmfestival feiert 40 Jahre mit Nanga-Parbat-Schwerpunkt

Graz wird im November wieder zum Treffpunkt für Bergsteigerinnen, Abenteurer und Filmschaffende. Mountainfilm Graz findet von 17. bis 21. November 2026 im Congress Graz und im Schubertkino statt, es ist die 40. Ausgabe des Festivals. Am Mittwoch haben die Veranstalter das Programm präsentiert, seit dem 21. Oktober gibt es Karten online, bei Öticket-Vorverkaufsstellen und während des Festivals an der Abendkassa.

Eröffnet wird am Dienstag, 17. November, im Schubertkino am Mehlplatz. Von Donnerstag, 19. November, bis Samstag, 21. November, läuft das Programm in fünf Sälen des Congress Graz, darunter der Stefaniensaal und der Steiermarksaal.