News Logo
ABO

Zweite Abschiebung nach Syrien

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Abschiebung nach Damaskus erfolgt
©AFP, APA, LOUAI BESHARA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Österreich hat am Freitag wieder einen Syrer in sein Heimatland abgeschoben. Entsprechende Informationen wurden der APA von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bestätigt. Der Mann hatte eine mehr als zweijährige Haftstrafe wegen eines Sexualdelikts abgesessen. Bereits anlässlich der Verurteilung wurde ihm vor rund einem Jahr der Status des Asylberechtigten aberkannt.

von

Die Abschiebung wurde heute im Verlauf des Vormittages via Istanbul nach Damaskus abgeschlossen. Der österreichische Verbindungsbeamte war bei der Übergabe an die syrischen Behörden anwesend.

Karner betonte, dass es sich bei dem Syrer um einen 39-jährigen "schweren Sexualtäter" handle. Mit der Abschiebung gehe man konsequent den Weg weiter, Straftäter außer Landes zu bringen.

Im Juli war erstmals seit 15 Jahren wieder ein Syrer von Österreich in sein Herkunftsland abgeschoben worden. Eine weitere geplante Außerlandesbringung ist vom Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im August vorübergehend gestoppt worden. Diese harrt noch einer endgültigen Entscheidung.

Das Innenministerium bereitet eigenen Angaben zu Folge weitere Abschiebungen nach Syrien vor. Auch Außerlandesbringungen nach Afghanistan sind in Vorbereitung. Dazu gab es zuletzt umstrittene Gespräche mit Vertretern der radikal-islamischen Taliban in Wien. 30 Personen könnten von einer Außerlandesbringung nach Afghanistan betroffen sein.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hessenthalers Beschwerde beim EGMR blieb erfolglos
Politik
"Ibiza-Detektiv" Hessenthaler blitzte beim EGMR ab
.
Technik
Sprachförderkräfte in Wiens Kindergärten werden aufgestockt
Wieder mehr Menschen besuchen den Gottesdienst
Politik
Weniger Austritte in katholischer Kirche
Entscheidung wohl kommende Woche
Politik
Kein Ergebnis bei erster Beamten-Gehaltsrunde
Der Mann war in der Gedenkstätte als Zivildiener tätig
Politik
Drohung gegen Gedenkstätte Mauthausen: Zivildiener in U-Haft
Babler will SPÖ-Handschrift beim Wohnen betonen
Politik
Regierung will Wohnpaket verabschieden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER