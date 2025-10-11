News Logo
Zwei Tote nach russischem Drohnenangriff in Tschernihiw

Politik
Bei einem russischen Drohnenangriff im Gebiet Tschernihiw im Norden der Ukraine sind zwei Arbeiter des örtlichen Energieunternehmens getötet worden. Nach Angaben des Zivilschutzes trafen die Drohnen Servicefahrzeuge der Firma. Ein Mann sei direkt an Ort und Stelle seinen Verletzungen erlegen, der zweite im Krankenhaus, teilten die Behörden am Samstag mit. Vier weitere Mitarbeiter seien verletzt worden.

Insgesamt hatte Russland die Ukraine im Norden, Süden und Osten in der Nacht auf Samstag mit 78 Drohnen angegriffen, wie die Luftstreitkräfte mitteilten. 54 Flugobjekte seien abgeschossen oder zum Absturz gebracht worden. Mehr als 20 Drohnen seien an sechs verschiedenen Orten eingeschlagen. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.

