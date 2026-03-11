Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Charkiw

© APA/APA/AFP/SERGEY BOBOK home Aktuell Politik

Bei einem russischen Drohnenangriff auf Charkiw sind nach Angaben des Bürgermeisters in der Nacht auf Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine russische Drohne habe ein ziviles Unternehmen in der zweitgrößten Stadt der Ukraine getroffen, teilte Ihor Terechow auf Telegram mit. "Leider gibt es vorläufige Informationen über zwei Tote." Vier weitere Personen seien verletzt worden.

von APA