Das Wokeness-Dilemma: Ausgrenzung statt Achtsamkeit?

Der Begriff „woke“ tauchte zum ersten Mal in den 1930er-Jahren in den USA auf, erläutert Brigitte Buchhammer vom Institut für Philosophie an der Universität Linz. Der Blues- und Folkmusiker Huddie Ledbetter (Künstlername: Lead Belly) warnte Schwarze mit den Worten „stay woke“ (sei wachsam) vor rassistischen Übergriffen im Süden der USA im Zusammenhang mit den „Scottsboro Boys“-Prozessen. Neun afroamerikanischen Jugendlichen wurde dabei fälschlicherweise vorgeworfen, zwei weiße Frauen vergewaltigt zu haben. Die Urteile – darunter auch Todesurteile – fielen rasch und ohne nennenswerte Verteidigung. „Woke“ zu sein, bezog sich daher zunächst nur auf rassistische Unterdrückung. In den 1960er-Jahren tauchte der Begriff auch immer wieder in der Bürgerrechts- und Black-Power-Bewegung auf.

Ein Revival erlebte die Wokeness ab den 2000er-Jahren – nun wurde der Begriff von der Hip-Hop- und Popkultur aufgegriffen. So heißt es im Refrain des Songs „Master Teacher“ der US-Sängerin Erykah Badu aus dem Jahr 2008 „I stay woke“. Mit den Protesten von Ferguson 2014 – Auslöser war die Erschießung des unbewaffneten schwarzen Jugendlichen Michael Brown durch einen weißen Polizisten – wurde „stay woke“ zu einem Slogan für Aktivismus gegen Polizeigewalt. In der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre wurde „woke sein“ dann zunehmend als Synonym für politisches Bewusstsein in vielen Fragen verwendet: für das Aufzeigen von Rassismus und Sexismus ebenso wie für Queer-Feindlichkeit oder Ungleichheit. „Im Grund geht es um den Respekt vor den Menschenrechten“, sagt Buchhammer. „Oder um es mit Kant und seinem kategorischen Imperativ zu formulieren: Menschen in ihrer Menschenwürde zu respektieren.“