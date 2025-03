Generation Biedermeier: Flucht ins Private

Diese Phänomene sind nicht neu. In den vergangenen Jahrzehnten sprachen Experten immer wieder mal von einer neuen „Generation Biedermeier“. Der Begriff stammt aus der gleichnamigen Epoche: Nach den Wirren der napoleonischen Vorherrschaft und dem Wiener Kongress 1815 zogen sich viele Menschen ins Private zurück. Häuslichkeit, Gemütlichkeit, die Sehnsucht nach Harmonie und Naturverbundenheit waren charakteristisch für diese Zeit und spiegelten sich vor allem in Kunst und Kultur wider. Kurz gesagt: Im Biedermeier flüchteten die Menschen vor der Welt und ihrer zunehmenden Komplexität und suchten Sicherheit im Vertrauten.

2010 sprachen Forscher des Kölner Rheingold Instituts in ihrer Studie zur Jugendkultur erstmals von einer jungen „Biedermeier“-Generation, nachdem sie in psychologischen Tiefeninterviews mit 18- bis 24-Jährigen ein hohes Maß an Zukunftspessimismus ermittelten. Diese Generation, so der Bericht, empfand die eigene Zukunft als fragil und war deshalb enorm anpassungswillig. Kein Wunder: In dieser Zeit preschte die Digitalisierung nur so voran. Zugleich verunsicherten Handelskonflikte, geopolitische Umwälzungen, die Weltfinanz-, die Euro- und die Klimakrise. 2020 sprach dasselbe Institut dann von einer „Art Corona-Biedermeier“: Während die Welt im Chaos versank, versuchten viele, ihre Existenzängste mit dem Backen von Sauerteigbrot und Ordnungstechniken einer Marie Kondo zu bekämpfen.