Mich beschäftigt dieser Tage die Frage, ob wir gerade Zeugen eines ideologischen Gezeitenwechsels von globalem Ausmaß sind, ob das weltanschauliche Pendel jetzt wieder nach rechts schlägt, warum das so ist, wenn es so ist, und was das bedeutet. Irgendetwas muss da dran sein, man kann es überall lesen, im Economist schreiben sie darüber, und sicher auch in der Tiroler Tageszeitung. Man möchte, scheint’s, wissen, wie Trump gegen unseren Willen Präsident werden konnte, warum Orbán noch immer fröhlich ist, wieso Putin nicht endlich doch einen Krebs bekommt und was man tun könnte, um einen Volkskanzler Kickl zu verhindern.

Man möchte sich und der Welt erklären können, wie es zu diesem massiven Rechtsruck kommen konnte, der gefühlt den gesamten Raum erfasst hat, den wir früher den Westen nannten, nämlich Europa und Amerika (im Osten und im Süden war ohnehin immer alles anders), und ob wir mit dem Schnellzug Richtung Vergangenheit unterwegs sind: Zur Technikgläubigkeit der 70er-Jahre, zum Kulturkampf der 60er, zu den Geschlechterverhältnissen der 50er und zu den Vernichtungsideologien der 30er. Wenn das so wäre, dann würde auf diesem Weg alles rückabgewickelt, was wir von den 80ern bis in die 20er-Jahre des 21. Jahrhunderts an Errungenschaften oder auch nur ideologischen Sedimenten angehäuft haben: das postmoderne „anything goes“ der 80er-Jahre (Grüße gehen raus an Paul Feyerabend), die Zukunftsgewissheit der 90er, die Technologiegläubigkeit der Nullerjahre, die Achtsamkeitsposen der 10er und den forcierten Ökokult der frühen 20er.

Aber gibt es so etwas wirklich? Lassen sich Entwicklungen, die breite Teile der Gesellschaft erfasst haben, in kurzer Zeit rückabwickeln, kann man sich Kipppunkte der weltanschaulichen Erhitzung vorstellen, nach deren Eintreten alles oder wenigstens vieles kollabiert?

Ich glaube: eher nein. Und mir scheint auch, dass die früher auch von mir vertretene Annahme, wir würden gesamtgesellschaftlich nach rechts rücken, nachdem wir über einige Jahrzehnte, als Folge der Kulturrevolution von 1968, gesamtgesellschaftlich nach links gerückt sind, nicht zutrifft. Die Breite der Gesellschaft war immer am gleichen Ort, ihre Weltanschauung gründete auf der immer gleichen Welterfahrung, das heißt auch, auf den immer gleichen Bedürfnissen: Verlässlichkeit, die Aussicht auf sozioökonomischen Aufstieg, das Vorhandensein stabiler sozialer Beziehungen, individuelle Freiheitsspielräume und ein wenig Ablenkung auf unterschiedlichen kulturellen Niveaus.