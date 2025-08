Wohnprojekt für Straftäter im Burgenland abgesagt

Die geplante Unterbringung psychisch kranker Straftäter am Friedrichshof in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) wird nicht realisiert. Das sagte der Geschäftsführer des Projektbetreibers Agora, Andreas Lef, in einem Gespräch mit der Tageszeitung "Kurier". Gegen das geplante Projekt zur Reintegration von bis zu 30 Straftätern in einem derzeit leer stehenden Hotelgebäude hatte es breiten Widerstand in der Landespolitik, der Gemeinde Zurndorf und unter Anrainern gegeben.

von APA