Wiener SPÖ sondiert am Freitag mit Grünen und ÖVP

Nachdem die Wiener SPÖ ihre Sondierungsrunde am Mittwoch mit ihrem aktuellen Koalitionspartner, den NEOS, gestartet hat, sind am Freitag die Grünen und die ÖVP an der Reihe. Eine Zweierkoalition unter dem Seniorpartner SPÖ würde sich mit allen drei Parteien ausgehen. Nur eine Zusammenarbeit mit der FPÖ haben die Sozialdemokraten bereits im Vorfeld ausgeschlossen, mit ihr wird es auch kein Sondierungstreffen geben.

von APA