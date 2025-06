Wieder Österreicher aus der Krisenregion ausgereist

"Bisher konnten mit Unterstützung unserer Botschaften in Tel Aviv und Amman gemeinsam mit unseren Partnern 48 Personen die Region verlassen", hieß es aus dem Außenamt. Die österreichische Botschaft in Tel Aviv steht demnach mit allen Österreicherinnen und Österreichern in Israel in Kontakt, die ausreisen möchten. Am Montag war von "rund 200 grundsätzlich ausreisewilligen Personen" die Rede, die sich bei der Botschaft Tel Aviv gemeldet hätten.

Zum Iran, wo von rund 100 ausreisewilligen Österreicherinnen und Österreichern die Rede war, teilte das Außenministerium am Donnerstag mit: "Bisher haben 44 Österreicherinnen und Österreicher sowie EU-Staatsangehörige im Rahmen einer von der österreichischen Botschaft in Teheran unterstützten Ausreise den Iran in die Türkei und nach Armenien verlassen. Überdies ist eine Handvoll Personen eigenständig aus dem Iran ausgereist."

Die Grenzübergänge zwischen dem Iran und Armenien sowie dem Iran und der Türkei seien offen. Die Sicherheitslage sei aber "äußerst volatil", dies erschwere die Planung von Überlandfahrten. Eine direkte Ausreise aus dem Iran nach Österreich sei aufgrund der Lage nicht möglich. Auch im Iran stehe die Botschaft in Teheran mit allen ausreisewilligen Österreicherinnen und Österreichern in Kontakt.

Im Außenministerium in Wien tagt derzeit täglich ein Krisenstab, der die Entwicklungen in der Konfliktregion mit Blick auf die Sicherheit österreichischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger dort evaluiert.

Zur Situation im Luftverkehr im Konfliktgebiet, das weite Teile des Nahen Ostens umspannt, hielt das Außenamt fest, dass auch der Luftraum für zivile Flugzeuge über Israel gesperrt ist. Daher sei auch die direkte Ausreise von Israel nach Österreich nicht möglich. Die Ausreise sei - auch eigenständig - an Land über Jordanien und Ägypten möglich. "Die israelischen Behörden empfehlen allerdings ausländischen Staatsangehörigen, vorerst im Land zu bleiben und sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten, weil mit weiteren Raketenangriffen aus dem Iran gerechnet werden muss."