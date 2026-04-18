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USA erlauben weiterhin Kauf von russischem Öl

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Die USA haben am Freitag die Ausnahmeregelung für den Kauf russischen Öls auf dem Seeweg bis zum 16. Mai verlängert. Dies geht aus einem Dokument des US-Finanzministeriums hervor. Damit will die Regierung von US-Präsident Donald Trump die während des Iran-Krieges gestiegenen Energiepreise unter Kontrolle halten. Vor zwei Tagen hatte US-Finanzminister Scott Bessent noch erklärt, es werde keine Verlängerung der Ausnahmeregelung geben.

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Die Maßnahme könnte die Bemühungen des Westens erschweren, Russland Einnahmen für seinen Krieg in der Ukraine zu entziehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte erklärt, es sei nicht die Zeit, die Sanktionen gegen Russland zu lockern.

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