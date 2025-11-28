News Logo
ABO

Trump will fast alle Dekrete Bidens aufheben

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
US-Präsident Donald Trump
©AFP, APA, JIM WATSON, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass er die meisten Dekrete seines Vorgängers Joe Biden aufhebt. 92 Prozent dieser Dekrete seien mit dem sogenannten Autopen - einer mechanischen Signaturhilfe - unterzeichnet worden, behauptete Trump in einem Post auf seiner Plattform Truth Social. Um welche Dekrete es geht, blieb offen. Der Autopen dürfe nicht verwendet werden, wenn keine ausdrückliche Genehmigung durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten vorliege, so Trump.

von

Er widerrufe hiermit Dekrete und alle andere Anordnungen, die nicht direkt von Biden selbst unterzeichnet wurden, da die Personen, die den Autopen bedient hätten, dies illegal getan hätten.

Der Autopen ist früheren Medienberichten zufolge nicht unüblich im Alltag von US-Präsidenten. Mit ihm können Unterschriften reproduziert werden. Republikaner werfen der Biden-Regierung allerdings vor, den Autopen oft und teils ohne Wissen Bidens eingesetzt zu haben. Trump spricht immer wieder von Bidens Autopen. In einer Galerie im Weißen Haus mit Porträts der US-Staatschefs hatte Trump sogar statt eines Fotos von Joe Biden ein Bild eines Autopen aufhängen lassen.

Aus dem republikanischen Lager werden seit langem Zweifel gestreut, ob der Demokrat Biden (82) am Ende seiner Präsidentschaft der Aufgabe noch gewachsen war und tatsächlich noch selbst alles entschied und unterzeichnete. Biden selbst hatte Trumps Anschuldigungen früh als "lächerlich und falsch" zurückgewiesen. "Lassen Sie mich eines klarstellen: Ich habe während meiner Präsidentschaft die Entscheidungen getroffen", hieß es in einer Mitteilung, die US-Medien vorlag. "Ich habe über Begnadigungen, Dekrete, Gesetze und Bekanntmachungen entschieden."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die US-Nationalgardistin starb wegen der Folgen des Schussattentats
Politik
Mutmaßlicher Schütze von Washington wegen Mordes angeklagt
Herzlichkeit und Eigenwerbung: Orban bei Putin
Politik
Orban bei Putin: Werbung für Budapest als Gipfelort
Andrij Jermak, nun ehemaliger Stabschef von Präsident Selenskyj
Politik
Selenskyjs Büroleiter Jermak zurückgetreten
Gewerkschaft kritisiert Politik von Regierungschefin Meloni
Politik
Großangelegter Streik in Italien
Papst Leo XIV. derzeit in der Türkei zu Gast
Politik
Papst-Attentäter Agca wollte zu Leo XIV.
Politik
Tote und Verletzte bei israelischem Einsatz in Syrien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER