Tote Patientin: Oberösterreichs Gesundheitsholding-Chef geht

Harnoncourt habe Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP), "ersucht, meinen Vertrag vorzeitig aufzulösen". Er werde noch so lange seine Funktion ausüben, bis eine Nachfolge gefunden und eine geordnete Übergabe sichergestellt sein. Mitte Oktober war eine Patientin mit einem Aorteneinriss ins OÖG-Krankenhaus Rohrbach gekommen. Sie hätte in eine Spezialklinik überstellt werden müssen, aber nirgends fand sich die Kapazität, sie rasch genug zu behandeln. Die Frau starb.