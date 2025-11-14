News Logo
Lernspiel "Escape Fake" gewinnt EU-Preis und bekommt neues Kapitel

"Escape Fake", ein in Österreich entwickeltes Augmented-Reality-Lernspiel zur Stärkung digitaler Kompetenzen, wurde von der Europäischen Kommission mit dem European Digital Skills Award in der Kategorie Bildung ausgezeichnet. Zum Spiel gehört ein umfangreiches pädagogisches Toolkit, das kritische digitale Kompetenzen fördern soll.

von

Das mit Partnerorganisationen aus mehreren Ländern umgesetzte Projekt, bei dem Augmented-Reality-Storytelling und interaktives spielbasiertes Lernen kombiniert werden, gibt es in sieben Sprachen. Bisher wurde es über 130.000 Mal heruntergeladen. Im Frühjahr 2026 soll ein neues Spielkapitel zu den Themen Jugendidentität, Polarisierung in sozialen Medien und Radikalisierung junger Menschen im digitalen Raum erscheinen. In die Gestaltung werden laut Aussendung junge Menschen aktiv eingebunden, sie sollen auch bei der Entwicklung neuer Tools zur Medienbildung mitwirken.

Service: https://escapefake.org/de

