Lernspiel "Escape Fake" gewinnt EU-Preis und bekommt neues Kapitel

Das mit Partnerorganisationen aus mehreren Ländern umgesetzte Projekt, bei dem Augmented-Reality-Storytelling und interaktives spielbasiertes Lernen kombiniert werden, gibt es in sieben Sprachen. Bisher wurde es über 130.000 Mal heruntergeladen. Im Frühjahr 2026 soll ein neues Spielkapitel zu den Themen Jugendidentität, Polarisierung in sozialen Medien und Radikalisierung junger Menschen im digitalen Raum erscheinen. In die Gestaltung werden laut Aussendung junge Menschen aktiv eingebunden, sie sollen auch bei der Entwicklung neuer Tools zur Medienbildung mitwirken.

Service: https://escapefake.org/de